Боксер Александр Усик будет баллотироваться в президенты Украины

Украинский супертяжеловес Александр Усик собирается баллотироваться на пост президента свой страны, сообщают Vesti.kz.

В интервью YouTube-каналу Seconds Out боксер заявил, что планирует строить политическую карьеру после окончания спортивной.

"Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты", - сказал он.

Напомним, Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Он выиграл в профи все свои 20 боев, в 13 из них победил нокаутом.

С мая 2019 года президентом Украины является Владимир Зеленский. Следующие выборы в этой стране состоятся в марте 2024 года.

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