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Боксер с 18 нокаутами сделал смелое заявление перед боем с Усиком

Боксер с 18 нокаутами сделал смелое заявление перед боем с Усиком
©instagram.com/dynamite_daniel_dubois

25-летний британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) раскрыл свой план на поединок против украинца Александра Усика (20-0, 13 КО). Боксеры разделят ринг 26 августа во Вроцлаве (Польша), сообщают Vesti.kz.

В этом бою Усик будет защищать принадлежащие ему титулы по версиям WBA Super, IBF и WBO. Соперники уже прошли взвешивание.

"Усик все время двигается, так что нам нужно резать ринг. Он в этом особенно хорош, так что это - главное. Еще он левша и все такое, но ты так или иначе должен драться. Бой есть бой, в конце концов. Нужно просто ударить его по лицу - ведь его голова не будет левшой, не так ли?

Я собираюсь быть агрессивным, навязать ему бой - таков план. Обрушить на него все, над чем мы трудились в (тренировочном) лагере. Мне просто нужно попасть по его маленькой голове. Попадать и попадать по ней. Он же крузер. Для меня это несложно. Это бокс, а я занимаюсь им всю свою жизнь. Сейчас мое время и самый подходящий момент", - приводит его слова vRINGe.com.

Отметим, что в карде этого вечера бокса казахстанский супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО) встретится с непобежденным нокаутером Лазизбеком Муллажоновым (3-0, 3 КО) из Узбекистана.

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Метки:
Усик Александр

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