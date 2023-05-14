"Бокс жесток". Соперник Алимханулы высказался о поражении в чемпионском бою

Канадец Стивен Батлер (32-4-1, 26 КО) прокомментировал свое поражение от чемпиона мира в среднем весе по версии WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Их встреча прошла в Стоктоне (США) и завершилась досрочной победой казахстанца во втором раунде. Видео боя доступно здесь.

"Я пришел с низов, я знаю, что такое падения, но ни о чем не сожалею. Я и моя команда верили в это, у нас была прекрасная возможность вернуться к титулу чемпиона мира против брошенного соперника. У нас был очень хороший тренировочный лагерь. Но бокс жесток, он не дал мне шанса выиграть этот чемпионский бой. Но я не сдаюсь и буду продолжать делать то, что мне нравится. Спасибо моей команде и всем, кто внес свой вклад. Мы вернемся", - написал Батлер в сториз в Instagram.

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Таким образом, казахстанец выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.

Для Жанибека это была вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).

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