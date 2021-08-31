Блогер Джейк Пол после победы над экс-чемпионом UFC объявил о завершении карьеры в боксе

24-летний видеоблогер Джейк Пол заявил, что больше не будет проводить боксерские поединки, передают Vesti.kz. Интересно, что сделал он это после того, как победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли.

"Обновленный статус: боксер на пенсии", - написал Пол в своем твиттере.

Updated status:



Retired boxer — Jake Paul (@jakepaul) August 30, 2021

Напомним, в бою с Вудли он одержал победу раздельным решением судей. В предыдущих трех боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.

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