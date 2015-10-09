Бившийся с Головкиным боксёр решил вернуться в топ

40-летний украинский средневес Сергей Деревянченко (16-6, 11 КО) хочет вернуться и громко заявить о себе. Об этом он рассказал в интервью vRINGe, передают Vesti.kz.

26 июля в Нью-Йорке (США) Деревянченко дебютирует в Zuffa Boxing в противостоянии с американцем Джалилом Хэкеттом (12-1, 9 КО).

"Ну вот что хочу я? Я хочу вернуться. И не просто вернуться. А вернуться в топ. В среднем весе или в суперсреднем. Потому что в суперсреднем весе Кристиан Мбилли, с которым я боксировал, стал чемпионом мира и в сентябре будет боксировать с Канело Альваресом. А Хайме Мунгиа (другой бывший соперник украинца) месяц назад выиграл пояс у Хосе Ресендиса", - рассказал он.

Напомним, что Деревянченко трижды боксировал за чемпионский титул в среднем весе и один из боёв провёл с казахстанцем Геннадием Головкиным, проиграв ему решением судей в октябре 2019 года.

Кром того, в третьем и четвёртом сезонах выступал за казахстанскую команду Astana Arlans в WSB (Всемирная серия бокса).

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