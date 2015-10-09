Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Вчера 19:53
 

Бивол вернулся к тренировкам и назвал дату выхода на ринг

  Комментарии (3)

Бивол вернулся к тренировкам и назвал дату выхода на ринг ©Matchroom Boxing

Чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) сообщил, что возобновил тренировки после операции на спине, которую перенёс в августе, сообщают Vesti.kz.

3

Он опубликовал видео с тренировки в своих соцсетях.

"Каждое повторение, каждая капля пота - это топливо для моего возвращения на ринг в 2026 году. Дорога восстановления нелегка, но я полностью собран", - написал Бивол.

Для российского боксёра это важный шаг на пути к возвращению в ринг. Напомним, последний бой Бивол провёл в феврале, когда одержал яркую победу над Артуром Бетербиевым (21-1, 20 КО) и завоевал статус абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.


Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/16 финала, мужчины
8 сентября 01:15   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Зейнуллинов
Ничья
Грау
Проголосовало 4 человек

