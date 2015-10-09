Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Сегодня 19:36
 

Бивол собрал идеального футболиста и не упомянул Роналду

  Комментарии (1)

Бивол собрал идеального футболиста и не упомянул Роналду ©ФК "Зенит"

Обладатель всех главных титулов в полутяжёлом весе - чемпион мира по версиям WBA Super, IBO, IBF, WBO и The Ring Дмитрий Бивол представил свой вариант идеального футболиста, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "Зенита".

Он не упомянул знаменитого португальца Криштиану Роналду.

Идеальный футболист по мнению Бивола


Напомним, свой последний бой Бивол провёл 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где встретился с Артуром Бетербиевым. Это противостояние стало реваншем для обоих боксёров и продлилось всю дистанцию - 12 раундов.

По итогам судейских записок (114-114, 116-112, 115-113) победу большинством голосов одержал Бивол, завоевав звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

