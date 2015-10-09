Бивол собрал идеального футболиста и не упомянул Роналду

Обладатель всех главных титулов в полутяжёлом весе - чемпион мира по версиям WBA Super, IBO, IBF, WBO и The Ring Дмитрий Бивол представил свой вариант идеального футболиста, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "Зенита".
Он не упомянул знаменитого португальца Криштиану Роналду.
Идеальный футболист по мнению Бивола
- Левая нога - Роберто Карлос.
- Правая нога - Дэвид Бекхэм.
- Техника - Лионель Месси.
- Удар - Роберто Карлос.
- Игра головой - Зинедин Зидан.
- Футбольный IQ/Понимание игры - Лионель Месси.
Напомним, свой последний бой Бивол провёл 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где встретился с Артуром Бетербиевым. Это противостояние стало реваншем для обоих боксёров и продлилось всю дистанцию - 12 раундов.
По итогам судейских записок (114-114, 116-112, 115-113) победу большинством голосов одержал Бивол, завоевав звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.
