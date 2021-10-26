Битва с "Ночным волком". Ербосынулы ждет самая жесткая проверка на профи-ринге

Совсем недавно появилась информация о том, что Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) в следующем году встретится с экс-чемпионом мира из России. Жесткая проверка, учитывая, что Федор Чудинов (25-2-1, 17 КО) до сих пор крайне опасен и собран. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Чудинов - это представитель другой галактики, если смотреть на всю оппозицию казахстанского боксера. Очень и очень трудно назвать соперника Ербосынулы, который близок к скиллу Федора. И здорово, что команда Айдоса делает качественный шаг вперед.

Это уже что-то на фоне тех эпитетов, которыми его одаривают эксперты и обозреватели. Можно быть невероятным проспектом, но так и остаться в вязком болоте без больших поединков. Необходимо доказывать, что ты реально стоишь чего-либо.

А бить низкосортных боксеров и так есть кому. Ербосынулы способен и достоин большего. Так что пришло время реализовать себя. И шаг будет сделан сразу с Чудинова.

"Ночной волк" не привык много говорить. "В ринге за меня все скажут кулаки", - такой позиции придерживается экс-чемпион мира из России. И получается у него это очень и очень хорошо. Два года (с 2014 по 2016) он удерживал за собой титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

Он себя проявлял в боях против серьезных оппонентов. Побеждал того же Феликса Штурма. Обладает мощью, техникой. Боксирует же он больше в классической манере. Кстати, его второе прозвище "Классик" как раз дано за его стиль.

"Я вообще-то прозвища не люблю. Даже в детстве на них не откликался. На одном шоу попросили что-то придумать. Я назвался "Классиком". На контрасте с братом. Это пошло с юношеского возраста. Он любил действовать через уклоны, вести ближний бой. Как один человек выразился, Дима боксирует американизированно. А Федя - классик. Так и прилипло",- озвучил Федор в интервью sportrg.ru.

Говорить о его навыках можно много и красочно. И в случае подтверждения инсайдов мы обязательно это сделаем. Тем не менее радует, что Ербосынулы решил подняться на несколько ступеней выше. Значит, его амбиции живы.

И Чудинов не только проверит его в супербоевых условиях, но и поможет продвинуться к титулу. Для этого, конечно, нужно выиграть. А сделать это будет не так просто.