В Bild оценили опасность для казахстанского супертяжа в бою против стопроцентного нокаутера из США

Журналист немецкой газеты Bild Ральф Шмидт прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий бой тяжеловеса Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) против американца Джареда Андерсона (13-0, 13 КО). В ходе беседы он назвал главную сложность для казахстанца в первом бою в США.

Их поединок пройдет 1 июля в Толедо (штат Огайо, США). Он станет главным событием шоу на ESPN и дебютным для Кособуцкого за океаном.

"Это будет хорошая битва. Жану уже удавалось побеждать небитых соперников. На этот раз ситуация будет сложнее. Кособуцкий владеет хорошими навыками, но есть определенные моменты, которые настораживают. На стороне его следующего соперника возраст, домашняя арена и поддержка болельщиков. Это будет первая большая поездка для Кособуцкого. Ему нужно хорошо подготовиться, ведь испытание будет сложнейшим. Цена победы очень высока, и ему придется постараться изо всех сил", - поделился Шмидт.

Напомним, что осенью прошлого года Кособуцкий взял верх над немецким боксером Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО), защитил титул WBC International и поднялся на восьмое место в рейтинге супертяжелого веса по этой версии. В свою очередь Андерсон 8 апреля нокаутировал в третьем раунде доминиканца Джорджа Ариаса (18-1, 7 КО).

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