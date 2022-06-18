Бетербиев - Смит. Прямая трансляция титульного боя

19 июня чемпион WBC/IBF россиянин Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) и обладатель титула WBO американец Джо Смит (28-3, 22 КО) проведут бой в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок пройдет в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма). Соперники разыграют три титула - WBC, IBF и WBO.

Бой покажет "Хабар". Также трансляция будет доступна на сайте телеканала. Ее начало в 07:00 по времени Нур-Султана.

На процедуре взвешивания Бетербиев показал 79,4 килограмма и оказался чуть тяжелее Смита - 79,2 килограмма.

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