Бетербиев рассказал, что для него важнее нокаута в бою за три титула

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе до 79,4 килограмма россиянин Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) заявил, что не ставит перед собой цель во что бы то ни стало сохранить 100-процентный показатель досрочных побед на профессиональном ринге в предстоящем объединительном поединке против чемпиона WBO американца Джо Смита (28-3, 22 КО), сообщает vRINGe.com.

По словам Артура, у него другие приоритеты на поединок, который состоится уже ближайшей ночью в Нью-Йорке (США).

"Смит - сильный парень. У него хороший опыт в профессионалах, он дрался с хорошими оппонентами. Посмотрим, - говорит Бетербиев. - Если это (нокаут) случится, то так тому и быть. Если нет, то, как я уже отмечал ранее, я не мечтаю о нокаутах. У нас был 8-недельный тренировочный лагерь, мы проделали кое-какую работу, и я попытаюсь показать ее плоды 18 июня.

У нас есть различные стратегии и тактики. Мы проделали много работы, и 18 июня мне нужно показать эти вещи. Показать не только болельщикам или моему сопернику, но и самому себе, а также моей команде тоже. Для меня это более важно (чем нокаут)".

Напомним, по казахстанскому времени бой пройдет утром 19 июня. Начало - в 07:00. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

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