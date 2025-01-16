Бетербиев раскрыл новую цель на реванш с Биволом

Абсолютный чемпион полутяжелого веса Артур Бетербиев (21-0, 20 КО), представляющий Канаду, поделился своим мнением по поводу реванша против россиянина Дмитрия Бивола (23-1, 12 КО), передают Vesti.kz.

Их второй бой запланирован на 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Пускай некоторые говорят, что у нас был близкий бой или что-то в этом роде, я чувствую, что победил. Но так или иначе, это уже в прошлом, и если раньше я хотел завоевать все пояса, то теперь моя цель — удержать их. Я сделаю все, что смогу (в реванше), мне просто нужно быть лучше и сделать достаточно для победы.

Я думаю, мы можем изменить кое-какие вещи. Нам нужно сделать эти изменения для победы. Надеюсь и верю, что второй бой будет интереснее первого, потому что теперь мы друг друга знаем", - приводит слова Бетербиева vRINGe.com.