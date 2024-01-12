Бетербиев прошел взвешивание перед боем с экс-чемпионом: на кону все его пояса

13 января в Квебеке (Канада) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок непобежденного россиянина Артура Бетербиева (19-0, 19 КО) и британца Каллума Смита (29-1, 21 КО), сообщают Vesti.kz.
Сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.
Бетербиев показал на весах 79.37 килограмма, Смит - 79.19.
Бой пройдет в лимите полутяжелого веса, на кону будут стоять все чемпионские пояса Бетербиева по версиям WBC, WBO и IBF.
Смит - бывший чемпион мира по версиям WBA Super и The Ring во втором среднем весе.
В случае победы Бетербиев следующий поединок должен провести против своего соотечественника Дмитрия Бивола (22-0, 11 КО).
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