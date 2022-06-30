Бетербиев определился с местом жительства после завершения карьеры

Российский боксер Артур Бетербиев (18-0, 18 КО) признался, что хотел бы вернуться в Россию после завершения профессиональной карьеры, сообщает "Чемпионат".

18 июня Бетербиев нокаутировал американца Джо Смита (28-4, 22 КО) уже во втором раунде, отобрав у него чемпионский титул WBO и защитив свои титулы по версиям WBC и IBF.

"Из-за боксерской карьеры я много переезжал даже по России. В Каспийске жил, в Магнитогорске, в Москве. И так же из-за бокса я сейчас нахожусь в Канаде. Вот завтра завершу карьеру - и больше чем уверен, что вернусь. Потому что там я чисто из-за бокса", - сказал Бетербиев.

Ранее Бетербиев сделал признание о получении гражданства Канады.