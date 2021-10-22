"Беговые тренировки не помогут". Мурату в поединке с Головкиным ждет ад?

Появились главные подробности предстоящей встречи Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и Риоты Мураты (16-2, 13 КО). Боксеры сойдутся на ринге в декабре. Принимать противостояние будет Япония. Оба бойца уже ведут активную подготовку. Чем в итоге сможет удивить японец нашего GGG? Подробнее об этом - в материале Vesti.kz.

Самурай разбил свой масштабный лагерь на несколько частей. Одна из была отведена под беговую программу, которую разработали специально под него. Он поработал над выносливостью, набрал мощь в ногах, а также окреп физически.

Сейчас Мурата начал тренировки уже в зале. Риота подключил к тренировкам работу с грушей. Как говорит он сам, состояние отличное. Бег помог ему выйти на определенный уровень готовности, позволяющий тренироваться в полной мере и без особых трудностей.

Головкин в свою очередь работает над набором силы, взрывных качеств, а также улучшает уровень выносливости. Да, многое остается за кадром. Однако уже можно понять, что оба настроены подойти к декабрьской битве в прекрасной форме.

Без этого никак. Недоработка в зале может привести к плачевным результатам. Мурате, например, надо готовиться с утроенной силой. Все-таки Головкин - не рядовой боксер. Надеяться на то, что он подойдет к событию с пробелами, совершенно нельзя.

Мурата прежде никогда не дрался с подобным соперником. В его пассиве несколько поражений от тех, кого бы GGG буквально уничтожил в ринге. Так что самураю придется добиться такого состояния готовности, какого у него никогда не было.

Придется много терпеть. Казахстанец будет наращивать темп и прессинг с первого раунда. "Кулаки чешутся", - так недавно заявил GGG. Это многое говорит о его настрое. Он будет драться спустя год после последней битвы.

Голод выльется в череду ярких атак. И не факт, что Мурата выстоит. Можно сколько угодно бегать, бить грушу, спарринговать. Но "держалку" улучшить нельзя. Если у японца будут проблемы с обороной, то предстоящий бой превратится для него в ад.

GGG методично разрушит все наработки и планы Мураты проявить себя на родине. Он и до боя выглядит аутсайдером. В ринге это только подтвердится. Хотя, если Головкин решит раскачаться только после нескольких раундов, то у Риоты будет возможность как-то повлиять на ситуацию, подстроиться, нащупать слабое место.

Только нет такого. Никто еще не нашел.

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