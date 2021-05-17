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"Бегать за "Канело" неинтересно, желающих биться нет". Стангрит - о проблемах Головкина с оппозицией

Долго ждать нет времени.

"Бегать за "Канело" неинтересно, желающих биться нет". Стангрит - о проблемах Головкина с оппозицией
Геннадий Головкин. Фото: Fight Sports©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) испытывает проблемы с оппозицией. Такого мнения придерживается основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил, что нынешняя ситуация напоминает ему прежние годы, когда боксеры избегали встречи с GGG.

"Я даже не знаю, что сейчас происходит, какие есть планы, какие есть дальнейшие шаги, которые можно предпринять, потому что такое ощущение, как будто Геннадий оказался в том положении, в котором он был в 2012, 2013, 2014 годах.

В тот период он был с титулом. Бой с ним - достаточно большое событие для любого боксера. Это значимый бой, и деньги за него можно получить вполне неплохие. Однако желающие драться с ним в ряд не выстраиваются по понятным причинам, потому что это очень опасно.

Тем не менее у него статус все равно сейчас намного выше, чем это было в годах, которые я указал выше. Все говорили: "У него нет имени. Кого он побеждал?" Сейчас у него есть имя, есть вполне себе внушительная оппозиция, у него рекорд по количеству защит в сумме. Но все равно желающих биться нет.

Следующий бой? Не знаю. Если бы можно было сразиться с Мунгией, то вполне себе неплохой поединок. Скажем так, закрыть эту историю, которая была несколько лет назад, когда якобы Хайме не разрешили драться.

Как-то все странно сейчас складывается. У Геннадия нет много времени сидеть и ждать, когда, наконец-то, что-нибудь приплывет в его сети. Сейчас самое время проводить громкие бои, но пока не складывается.

Насчет "Канело" могу сказать, что такое ощущение, будто история их уже закрыта. У него свой путь - собирать титулы. Может быть такое, что вниз он уже не вернется. Бегать Головкину за ним уже неинтересно, он не в том статусе.

И я даже не знаю, закончится ли это все сейчас позитивно. Например, каким-нибудь мощным и крутым поединком", - заключил Стангрит.

Напомним, последний раз GGG выходил на ринг в декабре прошлого года. Тогда он победил поляка Камила Шеремету. В данный момент нет никакой информации относительно того, с кем и когда будет биться казахстанец.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Шеремета Камил

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