Батыр Джукембаев обратился к чемпионам

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) продолжающий подготовку к следующему бою, сделал громкое заявление в адрес чемпионов в своей весовой категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что последний бой казахстанец провел 24 декабря в рамках вечера бокса в Алматы. Тогда Джукембаев, выступающий в полусредней весовой категории, нанес поражение представителю ЮАР Ксолани Мкотели (19-7, 12 КО).

Where the champs at 140 at? Send me location 📍Ready for anyone 😤 #Batyr777 pic.twitter.com/rM8HGPFFXQ