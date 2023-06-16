Баходир Джалолов эмоционально "вмешался" в бой казахстанца в Ташкенте

Олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу из Узбекистана Баходир Джалолов посетил вечер бокса в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В одном из боев казахстанец Берекет Таиров в дивизионе среднего веса встречался с местным боксером Анваром Тураповым. Поединок, рассчитанный на семь раундов завершился победой Турапова решением судей.

Джалолов бурно реагировал действия соотечественника. Видео с подсказками титулованного боксера из Узбекистана представлено ниже.

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