Авторитетный эксперт объяснил отказ казахстанского супертяжа от титульного боя

Бой Жана Кособуцкого (18-0, 17 КО) с Умутом Чамкираном (18-0, 17 КО) из Турции за пояс EBU стал бы для казахстанского супертяжа шагом назад. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил обозреватель портала Notifight.com Людо Саенс.

Эксперт объяснил, почему переговоры по этому поединку были обречены на провал.

Напомним, что поединок инициировал Европейский боксерский союз (EBU), но боксеры отказались от него.

"Кособуцкий - это достаточно известный в Европе боксер. Он улучшает свои позиции в рейтинге и дерется с более сильными соперниками. Чамкиран имеет хорошую статистику, но посмотрите на его бои: последний из них был шестираундовый, а побеждал он достаточно посредственных боксеров.

Чамкирану этот бой был нужен, но Кособуцкому он не принес бы никакой выгоды. Сам по себе пояс EBU потерял свой прежний статус. Длительное время он оставался вакантным. Эти факторы не красят организацию. Сейчас у Кособуцкого запросы повыше, и он вряд ли будет драться с теми, кто ниже по рейтингу", - отметил Саенс.

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Казахстанец в мае выиграл вакантный пояс WBC International в бою с французом Жоан Дюопа (39-7, 26 КО), а затем поднялся в рейтинге. В свою очередь Чамкиран по прозвищу "Анатолийский лев" также выходил на ринг в мае, нокаутировав в четвертом раунде чеха Лукаса Вакера (3-2, 2 КО).

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