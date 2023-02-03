Автора главной сенсации в боксе лишили иллюзий по поводу Головкина

Автор американского сайта Boxingnews24.com Крейг Дейли оценил шансы британского боксера Лиама Смита (33-3-1, 20 КО) заполучить бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) в 2023 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

21 января в Манчестере (Англия) Смит сотворил главную сенсацию года в боксе, нокаутировав в четвертом раунде соотечественника Криса Юбенка-младшего (32-3, 23 КО). После Лиаму предложили рассмотреть бой с Головкиным, тогда как Дейли пишет, что казахстанец со своей стороны вряд ли захочет с ним встречаться и вот почему:

"Бен Шалом (промоутер) и Лиам Смит не должны предполагать, что Геннадий Головкин будет утруждать себя принять этот бой, потому что есть большая вероятность, что он этого не сделает. Головкин очень избирательно подходит к тому, с кем драться, и, возможно, ему не понравится идея боя со Смитом, потому что он малоизвестен в США".

Отметим, что Юбенк-младший собирается активировать пункт о реванше со Смитом, который может состояться в конце мая в Ливерпуле. Так что Лиаму предстоит доказать свою состоятельность в рематче, чтобы впоследствии всерьез рассчитывать на поединок с GGG.

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