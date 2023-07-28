Артур Бетербиев рассказал о подготовке к бою с Каллумом Смитом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0, 19 КО), имеющий стопроцентную статистику нокаутов, готовится к очередной защите своих титулов, сообщают Vesti.kz.

Он проведет бой 19 августа на арене Videotron Center в Квебеке (Канада). А соперникос станет обязательный претендент по линии WBC британец Каллум Смит (29-1, 21 КО).

На кону будут стоять все три титула россиянина Бетербиева, который имеет двойное гражданство и выступает на международном уровне под канадским флагом.

"Тренировочный лагерь проходит как и всегда, все нормально. Потихоньку готовимся к бою. Я всегда стараюсь по возможности выкладываться на все сто процентов. Все идет по плану, спарринги, тренировки. Что касается спарринг-партнеров, то некоторые приезжают, недели две отрабатывают, а затем уезжают. После этого приезжают другие. Мы так работаем. Так что пока все идет нормально", - цитирует Бетербиева "Чемпионат".

Напомним, что ранее WBC отказал Бетербиеву в проведении объединительного поединка за звание абсолютного чемпиона с его соотечественником Дмитрием Биволом (21-0, 11 КО), владеющим титулом WBA Super. А после санкционировал бой со Смитом, который в 2020 году уступил титулы WBC, WBA и The Ring во втором среднем весе мексиканцу Саулю Канело Альваресу (59-2-2, 39 КО).

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