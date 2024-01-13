Артур Бетербиев - Каллум Смит: прямая трансляция боя за три титула

Завтра, 14 января по казахстанскому времени в Квебеке (Канада) состоится вечер бокса, в главном событии которого объединенный чемпион полутяжелого веса Артур Бетербиев (19-0, 19 КО) проведет бой с обязательным претендентом по линии WBC британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 КО), сообщают Vesti.kz.

На кону будут стоять все чемпионские пояса Бетербиева по версиям WBC, WBO и IBF.

Прямая трансляция шоу начнется в 07:00 по времени Астаны и будет доступна на телеканале Qazport, а также на официальном сайте телеканала.

Трансляция на телеканале Qazsport

Напомним, что бой будет рассчитан на 12 раундов. В случае победы Бетербиев следующий поединок должен провести против Дмитрия Бивола (22-0, 11 КО).