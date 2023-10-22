Апсет нокаутом определил нового претендента на бой с Кроуфордом

В Инглвуде (США) состоялось главное событие боксерского шоу, в котором сошлись два американца - чемпион по версии WBO NABO в полусреднем весе Алексис Роча (23-2, 15 КО) и Джованни Сантийян (32-0, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в шестом, когда Роча проиграл нокаутом и потерял статус обязательного претендента для американца Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО).

Сантийян по многим показателям превзошел Рочу, был более агрессивен и больше донес акцентированных ударов. Фаворит несколько раз оказывался на настиле ринге, а когда в шестом раунде присел на колени, то рефери решил, что с него хватит в этот вечер и остановил поединок.

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