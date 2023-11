Апсет года? Чемпион мира был нокаутирован андердогом

В Монте-Карло (Монако) прошел бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии IBF, в котором сразились непобежденный боксер из ЮАР Сивенати Нонтшинга (12-0, 9 КО) и мексиканец Адриан Куриэль (23-4-1, 4 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Нонтшинга проводил защиту чемпионского пояса IBF, который завоевал год назад. Бой в легком весе был запланирован на двенадцать раундов, но закончился уже во втором: Куриэль неожиданно нокаутировал африканца.

What a right hand!! Didn’t see that coming, nor did Nontshinga!! pic.twitter.com/Pa7pRNKxXT