Антропов обратился к Головкину перед боем с "Канело"

Экс-форвард "Барыса", сборной Казахстана по хоккею и некоторых клубов НХЛ Николай Антропов пожелал удачи своему соотечественнику Геннадию Головкину в трилогии с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ем больше бургеров". Как Головкин прибыл в Лас-Вегас и шутил перед боем с "Канело"

Их третий бой состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США), где прошли первые два поединка в 2017 и 2018 годах. Первый завершился спорной ничьей, а второй судейским решением выиграл Альварес.

"Давай, Гена, удачи, буду болеть!!!" - написал Антропов в Instagram.

На кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

ВСЕ НОВОСТИ О БОЕ ГОЛОВКИН - "КАНЕЛО"

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!