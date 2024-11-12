Анонсирован следующий бой чемпиона WBA и WBC из Казахстана
©instagram.com/bekman_soilybaev
Казахстанский боксер легкого веса Бекман Сойлыбаев (19-1, 9 КО) узнал дату следующего боя, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер легкого веса Бекман Сойлыбаев (19-1, 9 КО) узнал дату следующего боя, сообщают Vesti.kz.
Промоутерская компания Adal Promotions анонсировала выступление Сойлыбаева на вечере бокса, который состоится 27 декабря в Алматы.
Сойлыбаев владеет поясами WBA NABA USA, WBC Eurasia Pacific Boxing Council, WBC International и WBA Inter Continental.
В последнем бою, он раздельным решением судей одолел представителя Армении Давита Азизяна.
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