Ангелина Лукас поднялась в мировом рейтинге после восьмой победы

Стало известно место казахстанской боксерши Ангелины Лукас (8-1, 4 КО) в рейтинге по версии сайта Boxrec, сообщают Vesti.kz.

Самая сексуальная боксерша Казахстана, представленная во втором легчайшем весе выступила на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд).

В этом бою Лукас единогласным решением судей одолела представительницу Таиланда Тханьярат Джаиклом (6-1, 6 КО). Для ее соперницы это поражение стало первым в профи.

После этого боя Лукас поднялась на одну строчку и теперь занимает 23-е место.

На счету казахстанки восемь побед (четыре досрочные) и одно поражение в профи.