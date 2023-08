Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд назвал лучшего действующего боксера в мире.

По его мнению, таковым является действующий абсолютный чемпион в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO).

Terence Crawford is the best fighter on the planet !



*NEWS FLASH*



He’s been the best fighter on the planet for a long time now.