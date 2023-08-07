Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд назвал лучшего действующего боксера в мире.

По его мнению, таковым является действующий абсолютный чемпион в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO).

"Теренс Кроуфорд – лучший боец на планете. Он является лучшим бойцом на планете уже долгое время", – написал Уорд в твиттере.

Terence Crawford is the best fighter on the planet !



*NEWS FLASH*



He’s been the best fighter on the planet for a long time now. — Andre S.O.G. Ward (@andreward) July 31, 2023

Напомним, Кроуфорд в конце июля одержал досрочную победу над именитым соотечественником Эрролом Спенсом-младшим (28-1, 22 KO). Теренс является бывшим чемпионом мира в легком весе, а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе.

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