Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Американский проспект назвал фаворита в бою Головкина и "Канело"

Американский проспект назвал фаворита в бою Головкина и "Канело"
©Reuters

Американский проспект полусреднего веса Верджил Ортис считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе Сауль "Канело" Альварес победит обладателя титулов WBA Super и IBF в средней весовой категории Геннадия Головкина в трилогии, сообщает fightnews.info.

Третий поединок боксеров пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

"Мало что можно сказать насчет этого боя. Я думаю, что "Канело" победит. В этом вся суть. Они дрались дважды. Я считаю, что в первом поединке была ничья. Я написал об этом в Twitter еще перед оглашением результата.

Как по мне, "Канело" победил во втором бою. Я не думаю, что в третьем поединке что-то изменится. Я считаю, что Альварес одержит победу", - сказал Верджил Ортис в интервью ютуб-каналу ESNEWS.

Экс-чемпион мира сделал неожиданный прогноз на трилогию Головкин - "Канело"

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:36
Профи-бокс
Американский проспект назвал фаворита в бою Головкина и "Канело" Американский проспект назвал фаворита в бою Головкина и "Канело"
Сегодня , 16:20
Профи-бокс
Нокаутированный Ковалевым боксер замахнется на титулы Бетербиева Нокаутированный Ковалевым боксер замахнется на титулы Бетербиева
Сегодня , 14:02
Профи-бокс
Экс-чемпион мира предрек "Канело" победу в реванше над Биволом Экс-чемпион мира предрек "Канело" победу в реванше над Биволом
Сегодня , 13:07
Профи-бокс
18-летний профи-боксер умер после спарринга 18-летний профи-боксер умер после спарринга
Сегодня , 11:13
Профи-бокс
Экс-чемпион мира сделал неожиданный прогноз на трилогию Головкин - "Канело" Экс-чемпион мира сделал неожиданный прогноз на трилогию Головкин - "Канело"
Сегодня , 09:57
Профи-бокс
Чемпионский пояс Мохаммеда Али продан за 6 миллионов долларов Чемпионский пояс Мохаммеда Али продан за 6 миллионов долларов
Сегодня , 08:44
Профи-бокс
"Канело" показал "Лицо бокса" перед трилогией с Головкиным "Канело" показал "Лицо бокса" перед трилогией с Головкиным
Сегодня , 08:20
Профи-бокс
Мексиканский боксер пообещал нарушить планы "Канело" на реванш с Биволом Мексиканский боксер пообещал нарушить планы "Канело" на реванш с Биволом
Вчера , 23:23
Профи-бокс
"Канело" показал скорость рук перед третьим боем с Головкиным "Канело" показал скорость рук перед третьим боем с Головкиным
Вчера , 19:52
Профи-бокс
Американский журналист сделал неожиданный прогноз на третий бой Головкин - "Канело" Американский журналист сделал неожиданный прогноз на третий бой Головкин - "Канело"
Вчера , 18:24
Профи-бокс
Тренировавшийся у Абеля Санчеса "Гладиатор" выиграл нокаутом 9-й бой Тренировавшийся у Абеля Санчеса "Гладиатор" выиграл нокаутом 9-й бой
Вчера , 17:22
Профи-бокс
Чемпион мира по боксу проучил в ринге твиттер-тролля Чемпион мира по боксу проучил в ринге твиттер-тролля
Вчера , 16:20
Профи-бокс
Боксер-допингер нокаутировал соперника и выиграл второй бой за месяц Боксер-допингер нокаутировал соперника и выиграл второй бой за месяц
Вчера , 15:30
Профи-бокс
Джошуа признал свое поражение от Усика и пообещал отомстить в реванше Джошуа признал свое поражение от Усика и пообещал отомстить в реванше
Вчера , 14:12
Профи-бокс
Казахстанский спарринг-партнер "Канело" сделал заявление Казахстанский спарринг-партнер "Канело" сделал заявление
23 июля, 21:52
Профи-бокс
Казахстанский боксер бился в кровавом поединке после победы нокаутом Казахстанский боксер бился в кровавом поединке после победы нокаутом
23 июля, 15:58
Профи-бокс
Бивол выбрал соперника после победы над "Канело" Бивол выбрал соперника после победы над "Канело"
23 июля, 15:34
Профи-бокс
"Улучшенная версия Головкина". В России назвали казаха, который прихлопнет "Канело" "Улучшенная версия Головкина". В России назвали казаха, который прихлопнет "Канело"
22 июля, 23:11
Профи-бокс
Алимханулы получит бой с чемпионом мира. Подробности Алимханулы получит бой с чемпионом мира. Подробности
22 июля, 18:07
Профи-бокс
Чемпион мира бросил вызов после угроз от Алимханулы Чемпион мира бросил вызов после угроз от Алимханулы
22 июля, 16:50
Профи-бокс
"Я говорил вам". Алимханулы оставил послание перед боем за чемпионский титул "Я говорил вам". Алимханулы оставил послание перед боем за чемпионский титул
22 июля, 11:01
Профи-бокс
Майк Тайсон объяснил свою свирепость Майк Тайсон объяснил свою свирепость
22 июля, 09:26
Профи-бокс
WBO приняла решение по Головкину и спарринг-партнеру "Канело" из Казахстана WBO приняла решение по Головкину и спарринг-партнеру "Канело" из Казахстана
22 июля, 08:58
Профи-бокс
Легенда бокса назвал победителя в трилогии Головкин - "Канело" Легенда бокса назвал победителя в трилогии Головкин - "Канело"
21 июля, 19:17
Профи-бокс
Авторитетный эксперт высказался о нокауте в бою Головкина с "Канело" и их четвертой встрече Авторитетный эксперт высказался о нокауте в бою Головкина с "Канело" и их четвертой встрече
21 июля, 14:30
Профи-бокс
Вскрылась интересная деталь по бою Алимханулы за титул чемпиона мира Вскрылась интересная деталь по бою Алимханулы за титул чемпиона мира
21 июля, 12:55
Профи-бокс
Алимханулы пригрозил нокаутом чемпиону и нарвался на троллинг Алимханулы пригрозил нокаутом чемпиону и нарвался на троллинг
21 июля, 11:50
Профи-бокс
Третий бой Головкин-"Канело": сколько нужно денег, чтобы увидеть это вживую Третий бой Головкин-"Канело": сколько нужно денег, чтобы увидеть это вживую
21 июля, 10:59
Профи-бокс
WBA выступила с заявлением по бою Головкина c "Канело" за "абсолюта" WBA выступила с заявлением по бою Головкина c "Канело" за "абсолюта"
21 июля, 10:40
Профи-бокс
Алимханулы отреагировал на решение WBO по бою с чемпионом мира Алимханулы отреагировал на решение WBO по бою с чемпионом мира

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus