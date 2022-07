Американский журналист сделал неожиданный прогноз на третий бой Головкин - "Канело"

Американский журналист Крис Сантос из Boxing Junkie сделал свой прогноз на предстоящий третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ставлю на то, что победит GGG и устроит апсет!" - написал Сантос в твиттере.

Going with GGG for the upset! https://t.co/YEUHOUEOtI