Альварес может подняться в супертяжелый вес и провести бой с Усиком

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО), выступающий во втором среднем весе, может выступить даже в супертяжелом дивизионе, лимит которого составляет свыше 90,7 килограмма. По его мнению, однажды мексиканец сразится с чемпионом из Украины Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Канело" и его коуч Рейносо хотят больше вызовов. Им не интересны нормальные, скучные бои. Каждый бой должен что-то значить. Он хочет быть великим, и это потрясающе для бокса. Думаю, бой с Илунгой Макабу - отличный вариант для Канело. Он привлечет внимание множества людей. Опасный бой.

Послушайте, да он может подняться еще выше и драться в супертяжах. Имею в виду, Усик ведь не крупный супертяж. А Тревор Брайан также чемпион мира. Мог бы он состязаться с этими парнями?" - цитирует Хирна vringe.com.

Напомним, что Альварес, выступая на Конгрессе WBC в Мексике, выразил готовность провести третий бой против Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО).