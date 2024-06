Алимханулы выступил с громким заявлением перед боем за два титула

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) выступил с заявлением перед боем с новозеландцем российского происхождения Андреем Михайловичем (21-0, 13 КО), передает Vesti.kz.

"Я сейчас на пике своей формы, я побью любого чемпиона. 13 июля я покажу всему миру "Казахский стиль", - написал Жанибек на своей странице в X (ранее Twitter), добавив фото с тренировки.

I'm at my peak now, I'll beat any champion. On July 13, I will show the whole world the Qazaq style. pic.twitter.com/v7DFxFV3En