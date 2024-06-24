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Алимханулы выступил с эмоциональным заявлением перед титульным боем

Алимханулы выступил с эмоциональным заявлением перед титульным боем
©instagram.com/janibek_qazaqstyle/

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) сделал эмоциональное заявление перед боем с новозеландцем российского происхождения Андреем Михайловичем (21-0, 13 КО), сообщают Vesti.kz. Казахстанец является чемпионом мира WBO и IBF в среднем весе.

"13-го июля покажем миру Qazaq Style, даст бог!", - подписал боксер подборку фотографий с тренировочного процесса в своем Instagram.

Стоит отметить, что в поединке Алимханулы - Михайлович, который состоится утром 14 июля по времени Казахстана в Лас-Вегасе (США), на кону будут стоять два титула чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. Обоими поясами на данный момент владеет Алимханулы.

В последний раз он боксировал в октябре прошлого года в США, когда остановил в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и завоевал титул IBF.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Казахстан

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