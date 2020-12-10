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Алимханулы вошел в топ-5 рейтинга WBC, казахстанец с тремя титулами вылетел

Жанибек владеет двумя поясами.

Алимханулы вошел в топ-5 рейтинга WBC, казахстанец с тремя титулами вылетел
Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) улучшил свое положение в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).

В обновленной версии казахстанец поднялся на одну позицию и теперь занимает пятое место. Алимханулы отреагировал на повышение в рейтинге.

"Номер пять в рейтинге WBC. Будь готов, Чарло!" - написал Жанибек в твиттере, обращаясь к чемпиону мира WBC в среднем дивизионе американцу Джермаллу Чарло (31-0, 22 КО).

Сам Алимханулы владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. Свой последний бой он провел в октябре, когда нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.

А вот другой казахстанский боксер - Айдос Ербосынулы, прежде занимавший 15-ю позицию во втором среднем весе, вылетел из рейтинга WBC. Его место занял его соотечественник Али Ахмедов.

Возвращение Ербосынулы, владеющего поясами WBC Asia, WBA International и WBO Global в своем дивизионе, намечено на 16 декабря в Нур-Султане.

А Ахмедов 18 декабря в США проведет бой за вакантный титул IBO.

 

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Метки:
Алимханулы Жанибек Ербосынулы Айдос WBC Рейтинг Ахмедов Али

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