Алимханулы вошел в топ-5 рейтинга WBC, казахстанец с тремя титулами вылетел

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) улучшил свое положение в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).

В обновленной версии казахстанец поднялся на одну позицию и теперь занимает пятое место. Алимханулы отреагировал на повышение в рейтинге.

"Номер пять в рейтинге WBC. Будь готов, Чарло!" - написал Жанибек в твиттере, обращаясь к чемпиону мира WBC в среднем дивизионе американцу Джермаллу Чарло (31-0, 22 КО).

Сам Алимханулы владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. Свой последний бой он провел в октябре, когда нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.

WBC ranking #5 ✔

Be ready Charlo! — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) December 9, 2020

А вот другой казахстанский боксер - Айдос Ербосынулы, прежде занимавший 15-ю позицию во втором среднем весе, вылетел из рейтинга WBC. Его место занял его соотечественник Али Ахмедов.

Возвращение Ербосынулы, владеющего поясами WBC Asia, WBA International и WBO Global в своем дивизионе, намечено на 16 декабря в Нур-Султане.

А Ахмедов 18 декабря в США проведет бой за вакантный титул IBO.