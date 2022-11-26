Алимханулы узнал место в рейтинге The Ring после первой защиты титула

Казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) узнал свое положение в рейтинге среднего веса по версии популярного журнала о боксе The Ring, сообщает корреспондент Vesti.kz.
13 ноября Алимханулы защитил пояс WBO в среднем весе, одолев 13 ноября британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).
В обновленном рейтинге The Ring Алимханулы сохранил за собой пятую строчку. К слову, лидером этого рейтинга по-прежнему является Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО).
Топ-10 рейтинга средневесов по версии The Ring:
1. Геннадий Головкин (Казахстан)
2. Джермалл Чарло (США)
3. Деметриус Андраде (США)
4. Хайме Мунгия (Мексика)
5. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
6. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
7. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
8. Риота Мурата (Япония)
9. Сергей Деревянченко (Украина)
10. Эрисланди Лара (Куба).
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