Алимханулы сравнил себя с Мухаммедом Али и Майком Тайсоном

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) сравнил себя с величайшими боксерами мира, сообщают Vesti.kz.

15 октября Алимханулы в объединительном бою в Розенберге (США), нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) из Германии.

I came to the USA to prove that the whole world can look at a QAZAQ like Muhammad Ali or Mike Tyson! pic.twitter.com/OxnfE49hFb