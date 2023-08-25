Алимханулы сменил тренера перед боем за два титула

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) сменил тренера. Ранее он тренировался под руководством американца Бадди Макгирта, известного по работе с Артуро Гатти, Майком Тайсоном и другими боксерами. Теперь готовить Жанибека будет другой американский специалист Брайан Вилория, сообщают Vesti.kz.

"Новый тренер на месте. Брайан Вилория начинает работать!

Брайан был чемпион мира как в любительском боксе, так и в профи. Он был чемпионом в двух весах, обладатель двух чемпионских титулов.

Начали дальше совершенствовать казахский стиль с сильным специалистом! Да благословит нас Всевышний!", - написал Алимханулы в Instagram.

При этом Жанибек подчеркнул, что с Макгиртом сохранились теплые отношения. Его он по-прежнему считает хорошим человеком и сильным тренером. Вот только не раскрыл причины расставания с ним.

Ранее появилась информация, что Алимханулы выйдет на ринг против нового чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) из Германии. Поединок возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоится 14 октября в Розенберге (штат Техас, США).

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