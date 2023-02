Алимханулы сделал заявление после "отказа" Головкина от пояса IBF

Обладатель пояса чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы отреагировал на слухи об отказе Геннадия Головкина от титула IBF, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Информация об этом появилась сегодня у бразильского журналиста Уилсона Балдини-младшего. Он заявил, что Головкин отказался от титула IBF.

Алимханулы обозначил свои амбиции заявлением о том, что желает завоевать этот титул и все пояса в дивизионе среднего веса.

"Скажем, один пояс стал вакантным в среднем весе. Мне нужно это. Ребята, скоро соберу все титулы, иншаллах!" - написал Алимханулы в своем Twitter.

Say that one belt became vacant in the middleweight division. I need this. Guys soon I will collect all the titles inshallah!