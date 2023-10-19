Алимханулы сделал смелое заявление о следующих соперниках и назвал главную цель

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы дал интервью корреспонденту Tengri Sport, в котором рассказал о контракте с промоутерами, разобрал потенциальных соперников и назвал свою главную цель, передает Vesti.kz.

- На какой срок вы подписали контракт с Top Rank? Сколько поединков осталось провести по контракту?

- В США мы приехали в 2018 году, чтобы стать чемпионами и показать миру казахский стиль. В том же году у нас была возможность заключить контракт с несколькими промоутерскими компаниями.

Мы заключили контракт с Top Rank на пять лет. Искали промоутера, который сможет организовывать поединки как можно чаще, того, кто сможет быстрее подвести к чемпионскому титулу.

И вот мы стали чемпионами мира в 13-м поединке, а еще через два боя - двукратными чемпионами. По контракту мы должны защищать чемпионский титул.

Пояс нужно защитить несколько раз. Мы защитили его трижды. Через несколько поединков контракт истечет, - заявил казахстанец.

- Карлос Адамес, Джермалл Чарло и Эрисланди Лара - с кем из них вы бы хотели провести следующий поединок? С кем поединок был бы выгоден с финансовой стороны?

- Мне неинтересна финансовая сторона. Я приехал в США не для того, чтобы зарабатывать деньги. Я здесь для того, чтобы показать, кто такой казах, и оставить казахский стиль в истории. Я пришел, чтобы доказать, что весь мир может смотреть на казаха, как на Мухаммеда Али или Майка Тайсона. Для этого я говорю по-казахски в ринге, и для этого мое прозвище Qazaq Style. Первый боксер, с которым я хотел бы сразиться, - это Канело. Потому что, когда я выиграю у Канело, казахское имя и казахский стиль бокса признают по всему миру, его признают.

Адамес? Кто он? Он не чемпион мира. Мне сейчас интересны только чемпионы мира. У Чарло и Лары есть два титула, которые я должен получить. Цель в том, чтобы собрать четыре титула своего веса. Ларе сорок лет. У него нет такой скорости и удара, как раньше. Он не сможет угнаться за моей скоростью. О том, что я легко справлюсь, говорю не только я. Чарло? Он тоже несложный противник. Я изучил его слабые стороны и подготовил на него тактику. Будет достаточно того, что они согласятся на бой, тогда титул будет нашим.

После боя с Винченцо я сказал своему промоутеру Бому Аруму, что мне нужны новые чемпионы и большие бои. Он сказал, что они это организуют.

- Как вы будете добиваться поединков с чемпионами других организаций? Обсуждался ли этот вопрос с промоутерами?

- Мы используем все возможные способы. Промоутерская компания выполнит свою работу. Я также приложу усилия, чтобы облегчить их работу. Конечно, социальные сети сейчас - огромная сила.

Я использую площадки, чтобы вызвать чемпионов на бой. В интервью американским журналистам я уже сделал это. Я знаю, что теперь мне просто нужно продолжать побеждать соперников.

Нужно показать яркий бокс. Остальное придет в свое время, в нужный момент. Так все и происходит. После 15 боев у нас два чемпионских титула, - подытожил Жанибек.

Ранее Алимханулы нокаутировал чемпиона мира по версии IBF из Германии Винченцо Гуальтьери, а после победы высказался о досрочной победе. Также двукратный чемпион пригрозил "королям" других организаций.

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