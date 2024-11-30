Алимханулы сделал резкое заявление о чемпионе мира

Жанибек Алимханулы публично обратился к своим промоутерам и раскритиковал доминиканца Карлоса Адамеса, который владеет титулом WBC, передают Vesti.kz.

Дела казахстанца ведет американская Top Rank, президент которой Боб Арум, вице-президент - Карл Моретти. Жанибек обратился к чемпиону WBC Карлосу Адамесу, который выбрал бой с претендентом Хамзой Ширазом - тоже был кандидатом на бой с Алимханулы.

"Адамес, ты говорил, что хочешь биться со мной. Ты хотел бой со мной, что случилось? Ты доказал и показал, кто ты. Я надеюсь, что Боб Арум, Карл Моретти и Top Rank организуют мне хороший бой с элитным боксером".

Менеджер Эгис Климас надеется, что кто-то из топов все-таки примет бой с его боксером.

"Интересно, кто же мужчина, чтобы противостоять Qazaq Style!"

Ранее сообщалось о том, что бой между чемпионом мира по версии WBC в среднем весе доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО) и британцем Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО) планируется на февраль 2025 года в Саудовской Аравии. Хотя Шираз был обязательным претендентом по линии WBO на поединок с чемпионом организации Алимханулы, также владеющим поясом IBF. Однако британец вышел из торгов по этому бою и решил встретиться с Адамесом.

Между тем следующий соперник Алимханулы может определиться в поединке британцев Дензела Бентли (20-3-1, 17 КО) и Брэда Полса (19-1-1, 11 КО), который состоится 7 декабря в Лондоне (Англия).