Алимханулы сделал интригующее заявление

Казахстанец Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) оставил интригующее послание, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Скоро", - написал боксер в своем Instagram.
Ранее Алимханулы в ранге "временного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBO высказался о завоевании полноценного титула.
Кроме того, стало известно о том, что он не получит поединок с чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО).
Напомним, 22 мая Алимханулы в поединке за титул "временного" чемпиона WBO в среднем весе во втором раунде нокаутировал Дэнни Дигнума. Сейчас он главный претендент на полноценный титул.
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