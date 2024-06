Алимханулы раскритиковал чемпиона после его дебютной защиты титула

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) отреагировал на выступление чемпиона мира по версии WBC в среднем весе доминиканца Карлос Адамеса (24-1, 18 КО) в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Адамес проводил дебютную защиту пояса и по очкам победил американца Террелла Гоше (24-4-1, 12 КО).

You all saw him, I beat him with my eyes closed.