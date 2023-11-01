Алимханулы привели в пример чемпиону мира из Казахстана

Серебряный призер Олимпиады-1980 в Москве Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий бой казахстанского чемпиона в первом полусреднем весе по версии IBO Жанкоша Турарова (27-0, 20 KO). В ходе беседы он высказался о перспективах боксера.

По информации источника, близкого к ситуации, о бое будет объявлено в ближайшее время. Этот поединок будет посвящен Дню независимости Казахстана.

Ранее стало известно, что Тураров проведет защиту титула против Ибрагима Класса Мгендера (30-6, 14 КО) из Танзании.

"Радует, что Тураров проводит чаще одного боя в год. Ему нужно быть активнее. Если говорить о перспективе, то было бы прекрасно выходить на мировой рынок. Жанкошу нужно выходить на США. Также ему необходимо чаще драться и максимально заявлять о себе. В этом отношении мне нравится, как ведут Алимханулы. Турарову необходимо вести себя активнее. Что касается его соперника, то у него хорошая статистика. Однако вряд ли он сможет составить конкуренцию Жанкошу. Кстати, провести бой в честь праздника - это красивый жест", - отметил Демьяненко.

Напомним, что сам Тураров завоевал свой титул в бою с мексиканцем Алехандро Менесесом (16-6, 9 KO). Казахстанец нокаутировал соперника в марте в Алматы.