Алимханулы предложили реальных соперников после объединения титулов

Британский журналист Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) над Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) из Германии в бою за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. Также он предложил боксеру из Казахстана следующих соперников.

Их поединок состоялся 14 октября в Розенберге (США) - Алимханулы победил техническим нокаутом в шестом раунде.

"Алимханулы прибавляет с каждым боем. В поединке с Винченцо он действовал все лучше и лучше. Было заметно, что поражение соперника - лишь дело времени. Возможно, судья поторопился, приняв решение остановить противостояние. Тем не менее, его вряд ли стоит упрекать. Самое главное - здоровье спортсмена, а судья в ринге все видит лучше всех. Я думаю, рано или поздно Алимханулы нокаутировал бы оппонента. Я думаю, что ситуация с Чарло и Ларой выглядит очень мутно. Вряд ли казахстанцу удастся провести унификацию в ближайшее время. Сейчас нужно искать реальных соперников. Например, Адамес или попробовать бой в Великобритании. Хамза Шираз и Феликс Кэш - выглядят очень интересно на фоне остальных вероятных соперников. К тому же расширять географию нужно всегда", - отметил Смит.

Сам Жанибек ранее заявил, что собирается взять все четыре пояса в средней весовой категории. После этого он бросил вызов кубинцу Эрисланди Ларе и американцу Джермаллу Чарло.

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