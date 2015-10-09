Алимханулы предложили бой за три титула с бывшим соперником Канело

Британский боксёр среднего веса Шакил Томпсон (14-0, 10 КО) рассказал о том, с кем бы из соперников он хотел бы увидеть бой объединенного чемпиона из Казахстана Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz.

Томпсон предложил организовать Алимханулы бой с кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО), владеющим титулом WBA в среднем весе.

"Это бой для истинных фанатов бокса. Все, кто разбирается в боксе, знают, что это был бы настоящий боксёрский поединок. Многие люди считают, что Лара уже для такого староват, но я так не думаю. У него всё ещё есть навыки. И в последних боях у него даже больше нокаутов, чем раньше, - сказал Томпсон в интервью Заку Шумакеру.

Напомним, Лара в 2014 году дрался с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО) и проиграл тому решением судей. Свой последний бой кубинец провел в сентябре прошлого года, когда решением судей победил американца Дэнни Гарсию.

Что касается Алимханулы, то он в апреле этого года в Астане в пятом раунде нокаутировал француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 КО) и успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

Последний, четвертый пояс в дивизионе - WBC принадлежит доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1-1, 18 KO), который отказался от боя с Алимханулы.

