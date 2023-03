Алимханулы потроллили за слова после отказа Головкина от двух титулов

Британский менеджер Джеймс Малви отреагировал на громкое заявление казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО), сообщают Vesti.kz.

В частности, Алимханулы заявил о намерении объединить все титулы в среднем весе после того, как его именитый соотечественник Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) отказался от чемпионских поясов WBA Super и IBF.

"Вы все знаете, что моя цель - собрать все титулы в 160 фунтах. Я думаю, что это время пришло. Давайте сделаем это - Жанибек против Лары", - написал Алимханулы в твиттере.

Алимханулы сделал заявление о смене дивизиона ради боя с Канело

You keep trying to unify, when you barely held onto that belt against Bently.



Absolutely nobody wants a ‘mega-fight’ against you. Build your name, you have 23 followers.