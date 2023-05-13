Алимханулы показал удивительный результат перед защитой титула

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) и канадский боксер Стивен Батлер (32-3-1, 26 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания перед очным поединком, передают Vesti.kz.

Стрелка весов под Алимханулы остановилась на отметке в 72,2 килограмма. По информации vRINGe.com, это его наименьший вес в профессиональной карьере. Вес Батлера - 72,4.

Их поединок состоится 14 мая в Стоктоне (США) и станет главным событием вечера бокса. Для Жанибека это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).

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