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Алимханулы подсказали слабое место у соперника по бою в карде Ломаченко

Эксперт оценил шансы казахстанца против экс-чемпиона мира.

Алимханулы подсказали слабое место у соперника по бою в карде Ломаченко
Фото: Top Rank©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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26 июня в Лас-Вегасе (США) Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) встретится с Робом Брантом (26-2, 18 КО). Казахстанец не является фаворитом поединка, но имеет реальный шанс добиться успеха. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил создатель портала ITRBoxing.com Луки Кеттель. Он отметил преимущество американца, а также назвал козырь его соперника.

"Брант и Алимханулы - достойные противники. Кто из боксеров победит, предсказать сложно. Это один из лучших боев, возможных в андеркарте. Однако большей видится вероятность успеха американского боксера. Опыт всегда был самым сильным активом любого спортсмена. С другой стороны, казахстанец не раз добивался брутальных побед. Он очень дерзкий, амбициозный и жесткий. Если Алимханулы удастся взять верх, то, вероятнее всего, это будет досрочная победа.

Нас ждет кровавая битва. Я думаю, соотношение сил 60 на 40 в пользу Бранта. Однако он уже был один раз нокаутирован. В этом заключается его слабость и шанс для Алимханулы добиться успеха", - отметил Кеттель.

Отметим, что их бой пройдет в андеркарте поединка украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО). О сопернике Алимханулы можно прочитать здесь.

Сам Брант известен своей победой в 2018 году над японцем Риотой Муратой (14-2, 10 КО) в бою за пояс WBA (Regular). Спустя год состоялся реванш, в котором американец был нокаутирован соперником. При этом Брант, так же, как и Алимханулы, сотрудничает с промоутерской компанией Top Rank.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Ломаченко Василий

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