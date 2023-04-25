Алимханулы подобрали следующего соперника для чемпионского боя

Британский журналист Элиот Фостер предложил казахстанцу Жанибеку Алимханулы следующего соперника для защиты чемпионского титула WBO. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он раскрыл его имя и объяснил свой выбор.

Отметим, что 13 мая на "Стоктон-Арене" (Калифорния, США) Алимханулы встретится с канадцем Стивеном Батлером. На кону будет стоять титул казахстанца, для которого это будет вторая защита пояса WBO.

"На самом деле Стивен Батлер - неплохой боксер, но не самый оптимальный претендент на чемпионский титул. Гораздо выигрышнее для Алимханулы был бы поединок с Феликсом Кэшем. Непобежденный британский боксер находится в рейтинге организации выше, чем Батлер. К тому же он побеждал прошлого соперника казахстанца - Дэнзела Бентли. Нельзя не учитывать и его превосходную статистику без поражений. На мой взгляд, Кэш - самый оптимальный претендент для следующей защиты титула", - отметил Фостер.

При этом Феликс Кэш одержал 16 побед в 16 проведенных боях, из которых десять досрочно. Занятно, что британец нанес единственное поражение своему соотечественнику Дэнзелу Бентли, который стал первым соперником Алимханулы в ранге чемпиона мира.

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