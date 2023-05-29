Алимханулы поднялся в рейтинге The Ring после защиты пояса чемпиона

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы поднялся на второе место в своем дивизионе по версии авторитетного журнала The Ring, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Жанибек Алимханулы переместился на вторую строчку рейтинга после того, как за два раунда победил не входящего в рейтинг Стивена Батлера", - пишет издание.

Ранее казахстанец занимал третью позицию.

"Алимханулы трижды уронил Батлера, чтобы сохранить свой титул WBO", - отметил эксперт журнала Энсон Уэйнрайт.

Лидирует в рейтинге среднего веса другой казахстанец Геннадий Головкин. Мейирим Нурслутнаов располагается на восьмой строчке.

Напомним, Алимханулы победил Батлера в начале мая. Для Жанибека это была вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"